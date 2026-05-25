Calvizzano, Luciano Borrelli nuovo sindaco: battuto il sindaco uscente Pirozzi

Luciano Borrelli è il nuovo sindaco di Calvizzano. Il candidato sfidante conquista la guida del Comune, superando il sindaco uscente Giacomo Pirozzi. La sfida amministrativa 2026 a Calvizzano si è trasformata in un vero e proprio testa a testa tra continuità amministrativa e proposta di cambiamento, con una campagna elettorale caratterizzata da confronti serrati sui temi della gestione del territorio, dei servizi pubblici e della vivibilità urbana.

La sfida con il sindaco uscente Giacomo Pirozzi

Giacomo Pirozzi, sindaco uscente, cercava la riconferma alla guida del Comune dopo l’esperienza amministrativa degli ultimi anni. La sua candidatura puntava sulla continuità dei progetti avviati e sull’esperienza maturata durante il mandato. Il confronto con Luciano Borrelli ha polarizzato il dibattito politico cittadino, dividendo l’elettorato tra chi chiedeva continuità amministrativa e chi invece puntava ad un cambio di passo per Calvizzano.

Affluenza alta a Calvizzano

Nel comune dell’area nord di Napoli l’affluenza definitiva alle urne si è attestata al 71,31%, uno dei dati più alti registrati tra i comuni campani chiamati al voto nelle amministrative 2026. Dopo la chiusura dei seggi alle ore 15 è iniziato lo scrutinio che ha decretato la vittoria di Luciano Borrelli.

Elezioni comunali 2026 a Calvizzano, attesa per giunta e consiglio

Nelle prossime ore saranno ufficializzati anche i dati definitivi relativi alle preferenze, alla composizione del nuovo consiglio comunale e agli equilibri politici della futura amministrazione guidata da Luciano Borrelli.