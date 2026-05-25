Gennaro Giustino si avvia a diventare il nuovo sindaco di Afragola quando mancano le ultime sezioni da scrutinare. Il candidato di centrosinistra sfiora il 60% delle preferenze. La candidata di centrodestra, Alessandra Iroso, si ferma invece al 40%.

Afragola, Gennaro Giustino è il nuovo sindaco della città

Al comitato di Giustino la festa è esplosa poco prima delle 19 quando i risultati che arrivavano dai seggi scrutinati certificavano ormai il distacco con la principale competitor. Nonostante il sostegno di ben dieci liste e l’appoggio di esponenti storici dell’area moderata locale, la coalizione di centrodestra non è riuscita a contenere l’avanzata del cosiddetto campo largo guidato da Giustino.

In crescita l’affluenza

Positivo il dato sull’affluenza. Alle urne si è recato il 70,01 % degli aventi diritto, in crescita rispetto al 65,77 della precedente tornata elettorale. La percentuale è superiore anche alla media della città metropolitana di Napoli (67,36%).