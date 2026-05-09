Scappano all’alt della Polizia Municipale mettendo a rischio automobilisti e pedoni: due conducenti sono stati denunciati a Giugliano per il nuovo reato di “fuga pericolosa”, introdotto dal recente Decreto Sicurezza entrato in vigore lo scorso 24 aprile.

Giugliano, fughe spericolate ai posti di blocco: denunciati due conducenti con il nuovo Decreto Sicurezza

I controlli sono stati effettuati dagli agenti nell’ambito delle attività di sicurezza stradale predisposte tra il centro cittadino e la zona di Lago Patria. Il primo episodio si è verificato in via Domitiana, dove una pattuglia ha intimato l’alt a una Fiat Panda nera. Il conducente, invece di fermarsi, ha accelerato dandosi alla fuga. Ne è nato un inseguimento per diverse centinaia di metri, interrotto dagli agenti per evitare rischi alla circolazione a causa della guida sempre più pericolosa dell’uomo.

Grazie agli accertamenti immediati, gli agenti della Locale, guidati dal Comandante Luigi De Simone, sono riusciti a identificare il responsabile: un 61enne di Giugliano, denunciato non solo per fuga pericolosa ma anche per guida senza patente reiterata. L’uomo era già stato sanzionato nei mesi scorsi per la stessa violazione. A suo carico anche multe per mancata revisione, assenza di assicurazione, guida pericolosa e sorpassi azzardati, per un totale di circa 1.300 euro, oltre alla confisca del veicolo.

Il secondo episodio è avvenuto il giorno successivo in via Madonna delle Grazie. Protagonista un 44enne alla guida di uno scooter senza casco. Alla vista degli agenti, il centauro avrebbe effettuato una pericolosa inversione a U per poi fuggire contromano, zigzagando tra le auto. Anche in questo caso i caschi bianchi sono riusciti a risalire all’identità del conducente, rintracciato successivamente presso la sua abitazione. Per lui sono scattati il sequestro del motociclo finalizzato alla confisca, il ritiro della patente e la denuncia per fuga pericolosa. Inoltre è stato sanzionato per oltre 1.500 euro per diverse infrazioni, tra cui mancata assicurazione, revisione scaduta, guida senza casco e circolazione contromano.