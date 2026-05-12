Eboli, incidente fatale in moto: Gerardo muore a soli 30 anni

Tragedia nel pomeriggio di ieri, lunedì 11 maggio a Eboli, dove un giovane motociclista ha perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto lungo la strada provinciale che collega Eboli a Olevano sul Tusciano, nella zona dei Monti di Eboli. La vittima è Gerardo D’Alessandro, 30 anni, residente a Battipaglia e molto conosciuto in città. Il giovane viaggiava in sella alla sua Ducati rossa quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo della moto all’altezza di una curva. Dopo aver sbandato, il motociclista è finito sul ciglio opposto della carreggiata, in un tratto dove la strada costeggia una discesa.

Inutili i soccorsi: Gerardo D’Alessandro è morto sul colpo

L’impatto è stato violentissimo. Alcuni automobilisti di passaggio hanno notato il corpo del giovane riverso sull’asfalto, a pochi metri dalla moto distrutta, e hanno immediatamente lanciato l’allarme ai soccorritori. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 del Vopi con un’ambulanza, ma per il 30enne non c’era ormai più nulla da fare. Gerardo D’Alessandro è deceduto pochi minuti dopo il sinistro, avvenuto intorno alle ore 18. Presenti anche gli agenti della polizia municipale di Eboli e i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Indagini in corso sulla dinamica dell’incidente

Le indagini sono state affidate alla Polizia Municipale di Eboli, guidata dal tenente colonnello Daniele De Sanctis. Gli agenti hanno chiuso temporaneamente la strada provinciale per consentire tutti gli accertamenti del caso. Secondo una prima ricostruzione, nell’incidente non sarebbero coinvolti altri veicoli. Gli investigatori ipotizzano che il motociclista stesse percorrendo il tratto stradale a velocità sostenuta e che possa aver perso il controllo della Ducati durante una manovra o in curva. La moto è stata posta sotto sequestro e trasferita in un deposito giudiziario.

La salma del giovane è stata invece trasportata all’obitorio dell’ospedale di Eboli, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Non si esclude che nelle prossime ore la Procura della Repubblica di Salerno possa disporre l’esame autoptico e nominare un pool di periti per chiarire definitivamente le cause del tragico schianto.