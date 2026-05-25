Non c’è pace per i commercianti di Aversa. Ancora un raid ai danni di un’attività commerciale nel cuore della città. Stanotte, intorno alle 4.50, almeno tre malviventi a bordo di un’utilitaria hanno preso di mira la gioielleria Gatto di via Roma.

Aversa, assalto nella notte alla gioielleria Gatto in via Roma: portati via gioielli

Secondo una prima ricostruzione, i banditi hanno utilizzato un flex per divellere la saracinesca del negozio. Successivamente, con un piede di porco, hanno tentato di mandare in frantumi le vetrine che custodivano i preziosi. Alcune teche sono state rotte e i malviventi sono riusciti a portare via alcuni gioielli prima di fuggire.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine che hanno avviato le indagini. Fondamentali potrebbero rivelarsi le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per risalire ai responsabili. Il bottino resta da quantificare.

Ad Aversa, dunque, resta alta l’attenzione sul fronte sicurezza. L’episodio arriva nonostante, nelle ultime settimane, siano stati intensificati i controlli in città dopo il tavolo in Prefettura al quale ha preso parte anche il sindaco Matacena. Un rafforzamento dei controlli che ha interessato soprattutto alcune aree considerate particolarmente sensibili del territorio.