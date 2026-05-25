Elezioni comunali Casandrino 2026, Nicola Marrazzo nuovo sindaco: battuta Rosa Chianese

Nicola Marrazzo è il nuovo sindaco di Casandrino. L’ex consigliere regionale conquista la fascia tricolore al termine di una sfida elettorale combattutissima, decisa da uno scarto di circa 60 voti sulla candidata Rosa Chianese. Fuori dalla corsa anche Domenico Landolfo, terzo candidato alla guida del Comune. Le elezioni amministrative 2026 a Casandrino hanno visto dunque una sfida a tre che ha tenuto con il fiato sospeso cittadini e candidati fino alle ultime sezioni scrutinate.

Nicola Marrazzo nuovo sindaco di Casandrino

Con la vittoria elettorale, Nicola Marrazzo apre una nuova fase politica per Casandrino. L’ex consigliere regionale succede all’amministrazione guidata da Rosa Marrazzo, al termine di una campagna elettorale intensa giocata soprattutto sui temi del rilancio amministrativo, dei servizi cittadini e della gestione del territorio. Determinante il risultato maturato nelle ultime sezioni scrutinante, dove Marrazzo sarebbe riuscito a consolidare il vantaggio decisivo sulla sfidante.

Sfida serrata con Rosa Chianese

Rosa Chianese ha conteso fino all’ultimo voto la guida del Comune, chiudendo con un distacco di circa 60 preferenze dal neo sindaco. Una differenza minima che conferma l’equilibrio politico emerso dalle urne. Nella corsa a sindaco era presente anche Domenico Landolfo, protagonista della terza proposta politica in campo in queste amministrative.