In merito all’ispezione effettuata dai Carabinieri del Nas lo scorso 2 marzo presso il centro di preparazione pasti destinati all’ospedale Cardarelli, l’Azienda ospedaliera chiarisce che le problematiche riscontrate sono state già risolte.

Cardarelli, formiche nella mensa: “Nas accertano superamento delle criticità”

Durante il controllo era stata accertata la presenza di formiche, provenienti da un’intercapedine in uno dei locali utilizzati per la preparazione dei pasti. Una situazione che aveva fatto scattare gli accertamenti da parte dei militari.

Tuttavia, come comunicato dalla stessa Azienda, in data 11 marzo i Nas hanno verificato il superamento delle criticità, certificando il ripristino delle condizioni idonee. L’ospedale precisa inoltre che il servizio mensa è affidato a una ditta appaltatrice e che i locali, pur essendo all’interno della struttura, sono gestiti direttamente dalla società incaricata.

Il Cardarelli assicura di mantenere alta l’attenzione sul servizio di ristorazione e fa sapere di aver già applicato le penali previste dal contratto in caso di inadempienze o ritardi nella consegna dei pasti.