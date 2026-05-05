Un infermiere è stato accoltellato all’interno dell’ospedale Cardarelli di Napoli. L’episodio si è verificato in una delle aree parcheggio interne al nosocomio, dove il sanitario sarebbe stato aggredito da uno sconosciuto. A riportare la notizia è il Mattino.

Napoli, infermiere accoltellato nell’area parcheggio del Cardarelli: si indaga

Secondo quanto riferito dalla vittima, l’uomo lo avrebbe minacciato con l’obiettivo di rapinarlo, colpendolo con un oggetto contundente prima di darsi alla fuga. Ancora da chiarire la dinamica esatta dell’accaduto, su cui sono in corso accertamenti.

Il personale sanitario ha immediatamente prestato le prime cure al collega ferito: fortunatamente, le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato Arenella, allertati dallo stesso personale dell’ospedale. I poliziotti hanno avviato le indagini per risalire all’identità dell’aggressore e verificare eventuali responsabilità.