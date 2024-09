Mattinata di paura al Vomero, dove in via Bernini un albero è crollato sulla carreggiata e ha travolto un Suv di passaggio. L’arbusto non avrebbe provocato feriti ma di fatto ha paralizzato la circolazione stradale nel quartiere collinare della città.

Vomero, crolla albero e travolge Suv di passaggio: traffico in tilt

Le circostanze dell’incidente sono ancora poco chiare. Una macchina di grossa cilindrata è stata investita dall’arbusto, che sarebbe dunque avvenuta a seguito di una forte raffica di vento.

Al momento, i vigili del fuoco sono impegnati nel taglio e nella rimozione dell’arbusto che ha totalmente occupato l’incrocio della trafficata strada vomerese. Il traffico veicolare è deviato su via Solimena. Si registrano lunghe code in tutto il quartiere.