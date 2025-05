Napoli si prepara a una serata storica. In occasione della partita Napoli-Cagliari di venerdì 23 maggio 2025 alle ore 20:45 allo stadio Diego Armando Maradona, che potrebbe consegnare lo scudetto alla squadra di Antonio Conte, la Questura ha predisposto un imponente piano di sicurezza e traffico per garantire l’ordine pubblico e prevenire disordini legati a festeggiamenti spontanei.

Napoli si prepara alla notte scudetto: maxi piano traffico per il match col Cagliari

Dalle ore 18:00 di venerdì 23 maggio fino alle 12:00 di sabato 24 maggio, sarà in vigore il divieto di fermata e sosta con rimozione forzata nel raggio di 300 metri da tutti i presidi ospedalieri dotati di pronto soccorso. Una misura precauzionale necessaria per assicurare la piena operatività dei mezzi di emergenza.

Dalle ore 20:30 di venerdì fino a cessate esigenze di sabato 24 maggio, sarà vietato l’accesso e il transito veicolare in ampie zone del centro cittadino, secondo quanto stabilito dalla Questura in accordo con la Polizia Locale. Il divieto non riguarderà mezzi di soccorso, forze dell’ordine, forze armate, residenti con necessità documentate e veicoli in servizio per le strutture alberghiere.

Il piano prevede il controllo di tre grandi aree urbane:

Area A – San Ferdinando, con 41 varchi di controllo

Area B – Decumani, con 42 varchi

Area C – Fuorigrotta, nei pressi dello stadio, con 2 varchi

Strade chiuse e perimetrazione della zona rossa

La “zona rossa” è stata delimitata da un ampio perimetro urbano che comprende: largo Sermoneta, via Francesco Caracciolo, via Partenope, via Nazario Sauro, via Acton, piazza Municipio, via De Gasperi, via Sanfelice, via Montoliveto, via Sant’Anna dei Lombardi, piazza Sette Settembre, via Toledo, via Pessina (incrocio via Broggia), via Salvator Rosa, corso Vittorio Emanuele, salita Piedigrotta, piazza Sannazaro e via Mergellina.

Saranno inoltre interdette alla circolazione: via Torquato Tasso (da largo Madre Teresa di Calcutta a corso Vittorio Emanuele), salita della Grotta, galleria 4 Giornate, galleria Laziale, via Orazio (da intersezione con via Petrarca verso Mergellina)

Le autorità cittadine si preparano a un evento eccezionale: la conquista del titolo potrebbe scatenare festeggiamenti imponenti in tutta la città. Il prefetto e il questore hanno ribadito l’appello al senso di responsabilità dei cittadini, sottolineando l’importanza di vivere un’eventuale festa nel rispetto delle regole e della sicurezza di tutti.