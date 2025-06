Un ragazzo di circa vent’anni è stato denunciato con l’accusa di aver tentato un’aggressione a sfondo sessuale nei confronti di due ragazze minorenni. L’episodio, su cui stanno ancora indagando le forze dell’ordine, è successo a Pietramelara (Caserta) e si sarebbe verificato dopo che il giovane avrebbe dato un passaggio in auto alle due adolescenti.

Pietramelara, offre passaggio a due minorenni e poi tenta di violentarle: denunciato 20enne

Dalle prime ricostruzioni, sembrerebbe che il ragazzo abbia cercato un contatto fisico non consensuale, spaventando le giovani, che sono però riuscite a fuggire e a chiedere aiuto. Una volta tornate a casa, le due vittime hanno riferito l’accaduto ai familiari, i quali si sono rivolti immediatamente ai carabinieri per sporgere denuncia.

Gli inquirenti stanno ora analizzando con attenzione gli elementi raccolti per chiarire come si siano svolti i fatti e verificare eventuali responsabilità. Le indagini sono in corso e vengono condotte nel massimo riserbo per proteggere l’identità e la privacy delle minori coinvolte.