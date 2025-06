Traffico paralizzato questa mattina, mercoledì 18 giugno, sull’A2 del Mediterraneo, in direzione sud, a causa del ribaltamento di un autoarticolato nei pressi dello svincolo di Campagna.

Camion si ribalta sull’A2 del Mediterraneo e perde il carico: traffico in tilt

L’incidente ha provocato disagi significativi alla circolazione, con code e rallentamenti per diversi chilometri. Sul posto sono intervenuti tempestivamente la Polizia Stradale, i sanitari del 118 e i tecnici dell’Anas. Fortunatamente, il conducente del mezzo non ha riportato gravi ferite, ma è stato comunque soccorso e trasportato per accertamenti.

Particolarmente critica la situazione dell’asfalto, reso impraticabile dalla merce dispersa sulla carreggiata. I tecnici sono già al lavoro per ripristinare il manto stradale e consentire la riapertura completa al traffico, ma si prevede che le operazioni richiederanno diverse ore.