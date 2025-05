Drammatico episodio di violenza nella tarda serata di ieri, venerdì 16 maggio 2025, attorno alle ore 22:30, in via Fosso Pioppo, a Battipaglia. Una ragazza di 26 anni, di origine nordafricana, è finita in ospedale dopo aver subito un tentativo di stupro da parte di un uomo che, secondo la sua testimonianza, l’aveva poco prima caricata in auto con la scusa di offrirle un passaggio.

Battipaglia, orrore in strada: le offre un passaggio e tenta di violentarla

La giovane, nata nel 1999, ha raccontato agli uomini del del 118, intervenuti per prestarle soccorso, di essere stata avvicinata da un uomo di circa 30 anni, straniero, che si trovava alla guida di un’automobile. Dopo aver accettato il passaggio, i due avrebbero percorso un breve tratto insieme nella zona di Campolongo, fino a quando il conducente avrebbe cambiato atteggiamento e, sempre secondo quanto riferito dalla vittima, avrebbe tentato di aggredirla sessualmente.

La ragazza è riuscita a fuggire e a chiedere aiuto. Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri della compagnia di Battipaglia, che hanno soccorso la 26enne e avviato le ricerche dell’aggressore. Poco dopo, l’uomo è stato identificato, fermato e condotto in caserma per essere interrogato.

Secondo i soccorritori, la giovane è stata ritrovata in stato di choc, con evidenti segni di colluttazione e gli indumenti strappati. Trasportata d’urgenza all’ospedale “Santa Maria della Speranza” di Battipaglia, le sono state riscontrate escoriazioni multiple. I medici hanno attivato immediatamente i protocolli previsti nei casi di violenza sulle donne, assicurando assistenza psicologica e protezione.

Il racconto della vittima è ora al vaglio degli inquirenti. I carabinieri stanno raccogliendo testimonianze e prove per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e accertare eventuali responsabilità