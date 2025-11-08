Villaricca, sequestrato deposito di auto: concessionaria totalmente abusiva

Villaricca. I Carabinieri della stazione di Villaricca, guidati dal maresciallo Pietro Amati, hanno posto sotto sequestro un deposito in cui erano custodite 62 autovetture destinate alla vendita. L’area, di fatto utilizzata come concessionaria, era riconducibile a un uomo originario di Marano.

Secondo quanto accertato dai militari, l’attività era completamente abusiva e priva delle autorizzazioni necessarie. Oltre all’assenza di certificazioni commerciali, sono state contestate numerose violazioni in materia ambientale, normativa antincendio e agibilità. Mancava inoltre la regolare documentazione SUAP per l’esercizio di commercio sul territorio comunale.

Il deposito è stato sequestrato e sono in corso ulteriori accertamenti sulla provenienza dei veicoli e sulla posizione dell’uomo e di eventuali collaboratori. I controlli dei militari dell’Arma proseguiranno anche nei prossimi giorni, nell’ambito delle verifiche sul rispetto delle norme nei punti vendita di veicoli dell’area.

(immagine di archivio)