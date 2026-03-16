Notte di tensione tra Marano e Villaricca, dove un inseguimento tra ladri d’auto e forze dell’ordine si è concluso con due arresti e un terzo complice riuscito a fuggire. L’operazione è stata condotta dai Carabinieri della compagnia di Giugliano, impegnati nei controlli del territorio durante il turno notturno.

Marano, sorpresi a rubare un’auto: folle inseguimento con incidente fino a Villaricca. Due arresti

A individuare i sospetti sono stati inizialmente i militari in borghese della Sezione Operativa, che li hanno sorpresi mentre erano intenti a rubare una vettura. Accortisi della presenza dei Carabinieri, i tre uomini sono saliti rapidamente sull’auto e hanno tentato di scappare, dando il via a un inseguimento ad alta velocità lungo diverse strade della zona. La fuga è proseguita fino a corso Europa, a Villaricca, dove le pattuglie hanno tentato di bloccare i fuggitivi con una manovra di accerchiamento. Durante la corsa il conducente della Fiat 500 ha perso il controllo del mezzo, andando a urtare contro il marciapiede e arrestando bruscamente la corsa.

A quel punto i tre occupanti hanno abbandonato l’auto e hanno provato a scappare a piedi. Due di loro sono stati immediatamente raggiunti e fermati dai militari dopo un breve inseguimento, mentre il terzo è riuscito a dileguarsi tra le strade della zona. I due uomini arrestati dovranno rispondere di tentata rapina impropria, resistenza a pubblico ufficiale e fuga pericolosa. Al termine delle procedure di rito sono stati posti agli arresti domiciliari, in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria. L’auto rubata è stata recuperata dai Carabinieri e verrà restituita al legittimo proprietario, mentre continuano le ricerche del terzo complice ancora in fuga.