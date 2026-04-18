Inaugurazione Deposito dei Sorrisi a Mugnano: dona un giocattolo e regala felicità ai bambini

Domenica 19 aprile 2026, dalle 11:00 alle 13:00, in via Armando Diaz 27 a Mugnano, si terrà l’inaugurazione del Deposito dei Sorrisi, un’iniziativa solidale dedicata ai bambini ricoverati in ospedale.

L’evento nasce con l’obiettivo di raccogliere giocattoli nuovi che verranno donati ai piccoli pazienti, trasformandosi in momenti di gioia e conforto. Chiunque può partecipare e diventare simbolicamente un “supereroe”, contribuendo con un gesto semplice ma significativo.

Durante la mattinata sarà possibile incontrare i supereroi, scattare foto e vivere un’esperienza coinvolgente pensata per famiglie e bambini. Ogni giocattolo raccolto sarà consegnato direttamente in ospedale, portando sorrisi a chi ne ha più bisogno.

Partecipare è facile: basta portare con sé un giocattolo nuovo e tanta voglia di fare del bene. L’iniziativa rappresenta un’occasione concreta per sostenere la solidarietà sul territorio e sensibilizzare la comunità.

Il Deposito dei Sorrisi vuole ricordare che anche un piccolo gesto può accendere una grande felicità. Invita amici e familiari e unisciti all’evento: insieme possiamo riempire questo deposito di sorrisi.