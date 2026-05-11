Sei rapine in sei mesi. È quanto denuncia il titolare del centro scommesse Eurobet di piazza San Nicola a Giugliano. L’ultima è avvenuta sabato sera, quando due giovani armati hanno tentato il colpo ai danni dell’attività commerciale.

Giugliano, assalto armato all’Eurobet di piazza San Nicola: banditi via a mani vuote

Secondo quanto ricostruito, poco dopo le 21, i malviventi, a volto coperto e armati di pistola, hanno minacciato il dipendente per farsi consegnare l’incasso ma l’uomo si è rifugiato in un’area protetta del locale, chiudendosi all’interno.

Come documentano le telecamere di videosorveglianza, la coppia di rapinatori ha intimato all’uomo di aprire, ha dato un calcio alla porta per desistere e scappare a mani vuote. Amarezza per il titolare, che denuncia di aver subito 6 rapine in 6 mesi. Non si ferma quindi l’allarme criminalità nella città di Giugliano.