Giugliano, tentano di rubare auto in pieno giorno: filmati dalle telecamere

Un tentato furto d’auto in pieno giorno, di domenica pomeriggio. Succede ancora a Giugliano. A denunciarlo è il consigliere comunale Francesco Iovinella, che ha pubblicato un video in cui si vedono i ladri in azione, che poi vanno via senza riuscire a portare via il veicolo. Il raid si è consumato in via Sant’Agostino, traversa di via Oasi Sacro Cuore. I malviventi erano a bordo di una Lancia Y grigia.

“Agiscono con un tranquillità che fa paura – sottolinea Iovinella – Ormai in questa città succede di tutto, a qualsiasi ora. Dalle risse del sabato sera ai ladri in pieno giorno. Non è normale – aggiunge il consigliere – vivere in una città dove bisogna stare continuamente attenti”. Sul caso è stata presentata una denuncia alle forze dell’ordine, a cui toccherà il compito di acquisire le immagini di videosorveglianza della strada e risalire ai responsabili.