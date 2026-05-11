Tragedia questa mattina a Sorrento, dove un uomo di 64 anni, residente a Massa Lubrense, ha perso la vita in seguito a una caduta avvenuta all’interno della cattedrale dei Santi Filippo e Giacomo.

Sorrento, precipita dal muro della cattedrale: muore operaio 64enne

L’incidente si è verificato intorno alle 10:45 nel cortile interno della struttura religiosa, nell’area adiacente al campo sportivo. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, il 64enne sarebbe precipitato dal muro perimetrale mentre era impegnato verosimilmente nella rimozione di alcune erbacce. L’impatto si è rivelato fatale e l’uomo sarebbe morto sul colpo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Sorrento insieme ai militari del nucleo investigativo di Torre Annunziata, che hanno effettuato i rilievi necessari per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto. Le indagini sono tuttora in corso per accertare eventuali responsabilità e ricostruire nel dettaglio le circostanze della tragedia.