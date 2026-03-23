Torre del Greco: epatite A, carabinieri denunciano 73enne. In auto 25 kg di vongole veraci senza tracciabilità

Blitz dei carabinieri nella mattinata di ieri, domenica 22 marzo: i militari della Sezione Radiomobile di Torre del Greco, insieme ai colleghi forestali del Nucleo Parco, hanno denunciato un uomo di 73 anni, residente in zona e già noto alle forze dell’ordine, per violazioni in materia di sicurezza alimentare.

Durante un normale controllo alla circolazione stradale, i carabinieri hanno fermato l’anziano che trasportava nella propria auto circa 25 chilogrammi di vongole veraci, destinate presumibilmente alla vendita. Tuttavia, i molluschi erano privi di qualsiasi documentazione sulla tracciabilità, requisito obbligatorio per garantire la sicurezza dei prodotti ittici immessi sul mercato.

Violazione delle norme e rischio sanitario

La condotta accertata rappresenta una violazione della normativa vigente sulla sicurezza alimentare. Ni giorni precedenti, infatti, il Comune di Torre del Greco aveva emanato un’ordinanza urgente per il contenimento del rischio di contagio da epatite A, con misure specifiche proprio sulla commercializzazione e il consumo di prodotti ittici.

Il trasporto e la possibile vendita di molluschi non certificati costituiscono un potenziale pericolo per la salute pubblica, soprattutto in una fase in cui le autorità stanno intensificando i controlli per prevenire la diffusione del virus.

Sequestro e distruzione delle vongole

L’intero quantitativo di vongole è stato sequestrato dai militari. Come previsto dalla normativa, i molluschi saranno distrutti, in quanto non idonei alla commercializzazione e privi delle garanzie sanitarie necessarie.