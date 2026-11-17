Arrivano aggiornamenti sull’abbattimento dei 122 pini di corso Europa a villaricca. Dopo il tavolo tecnico dell’11 Novembre con il dott. Cantiani , l’amministrazione ha dato mandato per una nuova perizia.
Villaricca, pini di Corso Europa: prevista perizia individuale
Il provvedimento firmato dal responsabile di settore, l’arch. Arturo Sarracino, prevede che un nuovo tecnico, diverso da quello della prima perizia, analizzi i pini esemplare per esemplare. Un atto, questo, che da esecuzione all’indirizzo del consiglio comunale che aveva stoppato l’abbattimento generalizzato dei 122 pini e affida l’incarico al dottore agronomo Pasquale Crispino.
Le fasi del provvedimento
Il provvedimento prevede più fasi. La fase 1, per un importo di 6000€, consiste in una ricognizione visiva preliminare dei 122 esemplari e nelle valutazioni mirate solo ai soggetti che presentano le criticità più gravi. La fase 2, fissa il tetto massimo di spesa a 40.000€, con un costo di 50€ per esemplare per eventuali analisi supplementari e 450€ per ciascun pino per le eventuali prove di trazione.
Adesso la parola passa all’agronomo che stabilirà quali alberi curare e quali andranno inevitabilmente abbattuti.
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