Villaricca, stop all’abbattimento dei 122 pini di Corso Europa: approvata la mozione

A Villaricca si è svolto il Consiglio Comunale sulla questione dell’abbattimento dei 122 pini della Circonvallazione Esterna (Corso Europa).
Al termine di una lunga seduta consiliare durata circa cinque ore, il Consiglio comunale si è espresso sulla questione del verde urbano, approvando a maggioranza la mozione presentata dalla minoranza, passata senza voti contrari, con l’astensione del sindaco Francesco Gaudieri e di 6 consiglieri di maggioranza.
Il documento votato in aula prevede la sospensione e il riesame dell’ordinanza sindacale n. 43/2026, che aveva disposto l’abbattimento dei 122 pini di Corso Europa per motivi di sicurezza pubblica.
L’atto impegna ora l’amministrazione a disporre una nuova perizia agronomica finalizzata ad accertare con precisione lo stato di salute di ciascun albero, a pochi giorni dall’avvio dei lavori di messa in sicurezza precedentemente calendarizzati per il 9 Novembre 2026.