Villaricca, parla l’agronomo Cantiani: “possibilità di salvare alcuni pini”

Il caso dei 122 pini di Corso Europa a Villaricca si arricchisce di un capitolo tecnico fondamentale. Ad intervenire sulla questione è il dottore forestale Gianpietro Cantiani che dalle prime analisi della perizia agronomica effettuata nel Marzo 2026 non ha riscontrato la necessità di abbattare tutti gli esemplari.
La sua proposta all’amministrazione punta infatti a superare la logica del taglio di massa attraverso delle prove di trazione per verificare l’ancoraggio al suolo e la stabilità dei pini. Dopo il tavolo tecnico svolto ieri si attende adesso la risposta dell’amministrazione.