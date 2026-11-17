Marano di nuovo tra i rifiuti da due giorni. Il servizio di raccolta è fermo al palo, ancora una volta. Ieri, 16 novembre, i dipendenti non avrebbero potuto svolgere il proprio lavoro per la mancanza di carburante e delle coperture assicurative dei mezzi. Una crisi, quella dell’azienda Marano Ambiente, la cui quote sono sono state sequestrate, che ormai va avanti da tempo.

A denunciarlo è il sindacato Cobas Lavoro Privato, che avverte del rischio di un ulteriore aggravamento dei disservizi e di nuovi accumuli di rifiuti lungo le strade cittadine.

Vertice in Prefettura, dipendenti attendono gli stipendi di ottobre

La situazione è stata affrontata ieri durante l’ennesimo vertice in videoconferenza convocato dalla Prefettura di Napoli, alla presenza delle organizzazioni sindacali, dell’amministratore giudiziario Valerio Di Stasio e dei rappresentanti degli enti coinvolti.

Sul tavolo anche gli stipendi di ottobre, ancora da corrispondere dopo che quelli di settembre erano stati pagati soltanto a novembre, grazie all’intervento sostitutivo dei Comuni.

Secondo quanto riferito dal Cobas, Di Stasio avrebbe prospettato il pagamento delle nuove spettanze entro questa settimana, sempre attraverso gli enti locali. Restano però le difficoltà economiche e operative che mettono a rischio la continuità del servizio.

La crisi di Marano Ambiente

La crisi si trascina da settimane. Il 2 ottobre gli operatori ecologici avevano scioperato per protestare contro i ritardi negli stipendi, i ticket e le criticità del servizio. Nel frattempo, la Commissione straordinaria che amministra Marano aveva contestato alla società disservizi nell’esecuzione dell’appalto, comunicando l’applicazione di penali per oltre 100mila euro. Di contro, la ditta aveva prospettato una possibile cessazione anticipata del contratto.

“Il servizio si sta fermando non per volontà dei dipendenti, ma perché sono materialmente impossibilitati a operare in sicurezza e nel rispetto della legge senza carburante né assicurazioni”, denuncia Antonietta Acanfora, dell’esecutivo regionale Cobas Lavoro Privato, chiedendo lo sblocco immediato delle risorse.

Conti correnti dell’azienda bloccati

Il pagamento degli arretrati, tuttavia, potrebbe non bastare a scongiurare lo stop della raccolta. Dopo il sequestro delle quote societarie avvenuto a ottobre, i conti correnti aziendali risultano bloccati. Secondo quanto riferito dal Cobas, l’amministratore giudiziario ne avrebbe già richiesto lo sblocco. Senza quelle risorse, resterebbe impossibile garantire il rifornimento dei mezzi, il rinnovo delle polizze assicurative e le revisioni in scadenza.