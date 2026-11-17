In Campania continua il contrasto delle autorità al fenomeno della Terra dei Fuochi. Questa volta è a Marcianise che i Carabinieri della Stazione locale hanno scoperto ieri pomeriggio, lunedì 16 novembre, l’esistenza di una vasca realizzata senza le necessarie autorizzazioni che era destinata a raccogliere le acque reflue provenienti dal piazzale di un’autocarrozzeria. L’attività è stata configurata nell’ambito di una gestione illecita dei rifiuti e per il titolare dell’autocarrozzeria, un 60enne del Casertano, è scattato il deferimento in stato di libertà all’autorità giudiziaria.

Controlli ambientali, 60enne del casertano deferito per gestione illecita dei rifiuti

Una vasca destinata a raccogliere le acque reflue provenienti dal piazzale di un’autocarrozzeria, ma realizzata senza le necessarie autorizzazioni. È quanto hanno scoperto nel pomeriggio odierno i Carabinieri della Stazione di Marcianise che, nell’ambito dei servizi di contrasto agli illeciti ambientali nella Terra dei Fuochi, hanno effettuato un controllo presso l’attività.

L’intervento, condotto con il supporto dei militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Marcianise, ha permesso di accertare che il titolare dell’autocarrozzeria situata nel comune di Marcianise aveva predisposto una vasca per la raccolta delle acque reflue provenienti dal piazzale industriale, in assenza delle prescritte autorizzazioni. La vasca è stata sottoposta a sequestro penale, mentre l’autorità giudiziaria è stata informata dai Carabinieri della Stazione di Marcianise che hanno proceduto agli accertamenti.