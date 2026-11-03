Villaricca, abbattimento dei pini in corso Europa: lavori dal 9 novembre, ecco gli orari dei divieti

Abbattimento dei pini pericolanti lungo corso Europa a Villaricca: i lavori partiranno lunedì 9 novembre e proseguiranno fino al 9 dicembre 2026. A comunicarlo è il Comune, che ha annunciato un intervento di messa in sicurezza delle alberature in esecuzione dell’ordinanza sindacale numero 43 del 28 ottobre 2026. Il cantiere interesserà progressivamente diversi tratti della strada.

Villaricca, abbattimento dei pini in corso Europa: quando iniziano i lavori

L’avviso pubblicato dall’amministrazione comunale il 2 novembre indica come periodo dell’intervento dal 9 novembre al 9 dicembre. Si tratta di abbattimenti controllati delle alberature giudicate pericolanti, motivati dal Comune con l’esigenza di tutelare la pubblica incolumità.

Viabilità modificata: stop alle corsie di sorpasso dalle 17 alle 6.30

Per consentire le operazioni, sarà istituito il divieto di transito sulle corsie di sorpasso di corso Europa, dal 9 novembre al 9 dicembre, esclusivamente nella fascia oraria compresa tra le 17 e le 6.30. La limitazione riguarderà i tratti progressivamente interessati dal cantiere: non è annunciata una chiusura totale e continuativa dell’intera arteria. Automobilisti e residenti dovranno quindi prestare attenzione alla segnaletica temporanea e alle possibili modifiche della circolazione, soprattutto nelle ore serali e notturne. Corso Europa è una delle strade di riferimento per gli spostamenti nell’area di Villaricca e dei comuni vicini.

La polemica

La scelta dell’amministrazione ha però suscitato la reazione delle opposizioni. Il gruppo PER Villaricca ha espresso la propria contrarietà all’intervento, definendolo «un attentato al paesaggio e all’identità di Villaricca» e contestando così la decisione di eliminare oltre cento alberature dal principale asse viario cittadino.

La sicurezza degli alberi e gli interventi sul territorio

Il provvedimento arriva dopo che, già nel marzo 2026, il Comune aveva pubblicato un avviso relativo all’obbligo di verifica, monitoraggio e messa in sicurezza dei pini e delle altre alberature ad alto fusto. Nell’avviso più recente, l’amministrazione definisce l’intervento indispensabile per la sicurezza collettiva, senza specificare il numero complessivo degli alberi da abbattere.

Il tema della sicurezza del verde pubblico è particolarmente sentito nell’area nord di Napoli. In passato Teleclubitalia aveva raccontato la caduta di pini lungo la Circumvallazione esterna durante un’ondata di maltempo, un episodio distinto dall’intervento programmato a Villaricca.

Il Comune invita i cittadini alla collaborazione durante le operazioni. Eventuali ulteriori aggiornamenti su tratti interessati e gestione del traffico potranno essere comunicati dall’amministrazione prima dell’avvio dei lavori.