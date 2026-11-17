Un’anziana di 88 anni è stata trovata senza vita nella sua abitazione a Castel San Giorgio, in provincia di Salerno. Sul corpo, secondo i primi riscontri riportati dalle cronache locali, sarebbero state riscontrate almeno 15 ferite da arma da taglio. La vittima è stata rinvenuta nell’abitazione in corso Claudio, nella frazione di Cortedomini. I Carabinieri stanno svolgendo accertamenti per chiarire le cause del decesso e ricostruire quanto accaduto. L’ipotesi di una morte violenta è al vaglio degli investigatori, ma la dinamica non è ancora stata accertata.

Donna trovata morta a Castel San Giorgio: indagano i Carabinieri

Il ritrovamento è avvenuto nella giornata di martedì 17 novembre. Sul posto sono intervenuti i militari dell’Arma per i primi rilievi e la raccolta degli elementi utili a ricostruire le ultime ore della donna. Gli accertamenti medico-legali saranno determinanti per chiarire la natura delle lesioni e stabilire con precisione le cause della morte. Al momento non risultano elementi sufficienti per individuare un responsabile né per stabilire un movente. Gli inquirenti mantengono aperte le verifiche sulle circostanze del decesso.

Tre donne morte in circa 48 ore nel Salernitano: i casi di Angri e Serre

Se venisse confermata la matrice violenta del decesso, quello di Castel San Giorgio sarebbe il terzo caso di donna vittima di violenza nella provincia di Salerno nell’arco di circa 48 ore. Nelle ultime ore, infatti, il territorio è stato scosso da altri due episodi distinti.

Ad Angri una donna di 50 anni è stata trovata morta in casa, con ferite da arma da taglio. A Serre, invece, Immacolata Paolino, 82 anni, è stata uccisa nella sua abitazione: secondo la ricostruzione investigativa, a colpirla sarebbe stato il marito 88enne, che avrebbe poi tentato di togliersi la vita. Si tratta di vicende separate, per le quali non sono emersi collegamenti investigativi. Nel caso di Castel San Giorgio, in particolare, la qualificazione come omicidio dovrà essere confermata dagli accertamenti.

Attesa per gli esami medico-legali

Le indagini proseguono per chiarire il contesto in cui è maturata la morte dell’88enne. Le verifiche sul corpo, i rilievi nell’abitazione e le eventuali testimonianze potranno consentire agli investigatori di definire la dinamica e accertare se siano stati commessi reati.