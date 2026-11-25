Novità sul fronte dell’abbattimento dei pini di villaricca. Dagli aggiornamenti tecnici emersi dalla perizia del dott. agronomo pasquale crispino, sono quattro gli esemplari per i quali si rende necessario procedere all’abbattimento. Per gli altri 118 pini, invece, saranno indispensabili ulteriori approfondimenti diagnostici prima di assumere una decisione definitiva.

Agli esemplari è stata infatti attribuita la cosiddetta Classe 0, una classificazione che indica l’insufficienza degli elementi diagnostici attualmente disponibili e che, pertanto, non consente di esprimere un giudizio definitivo sulla stabilità delle piante. Sarà necessario acquisire le planimetrie dei sottoservizi e procedere, successivamente, con scavi esplorativi mirati per verificare lo stato degli apparati radicali e le eventuali interferenze con le infrastrutture interrate.

Al momento, dunque, sono quattro i pini destinati all’abbattimento, mentre per i restanti esemplari ogni decisione sarà subordinata all’esito delle ulteriori indagini tecniche, nell’ottica di garantire la sicurezza pubblica e, al contempo, salvaguardare il patrimonio arboreo.