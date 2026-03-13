Dolore e commozione ai funerali di Giuseppe Lucarelli, il ragazzo di 19 anni deceduto ieri in ospedale a seguito di un incidente domestico. La cerimonia funebre si è svolta nella chiesa di San Giovanni Paolo II, nel quartiere in cui il giovane abitava insieme alla sua famiglia. La partecipazione della comunità è stata massiccia: amici, conoscenti, ex compagni di scuola e tanti cittadini si sono riuniti per rendere omaggio al ragazzo.

Villaricca, dolore e lacrime ai funerali di Giuseppe Lucarelli: proclamato lutto cittadino

La grande affluenza ha reso insufficiente lo spazio all’interno della chiesa, tanto che parte della celebrazione è stata seguita anche all’esterno. Al centro della chiesa, davanti all’altare, la bara bianca del giovane. Per la giornata di oggi il sindaco Francesco Gaudieri ha proclamato il lutto cittadino. Alla funzione religiosa è presente anche il primo cittadino, insieme a rappresentanti delle istituzioni locali, associazioni del territorio, polizia locale e carabinieri. Alla fine delle esequie il feretro è stato accompagnato all’esterno da applausi e palloncini bianchi liberati in volo.

Le indagini

Secondo la ricostruzione dei militari dell’Arma, il 19enne si sarebbe ferito accidentalmente all’interno della sua abitazione. Il giovane avrebbe riportato una profonda ferita alla gola dopo aver urtato contro una porta a vetro. Soccorso e trasportato d’urgenza in ospedale, è rimasto ricoverato per diversi giorni fino al decesso avvenuto ieri all’ospedale di Giugliano.