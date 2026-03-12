Villaricca, Giuseppe Lucarelli non ce l’ha fatta: morto il 19enne vittima di un incidente domestico

Non ce l’ha fatta Giuseppe Lucarelli. Il 19enne rimasto ferito in un grave incidente domestico è morto nella giornata di ieri dopo alcuni giorni di ricovero.

Villaricca, Giuseppe Lucarelli non ce l’ha fatta: morto il ragazzo vittima di un incidente domestico

Il ragazzo si era ferito in casa con una porta a vetro. Soccorso nella mattinata di lunedì 9 marzo, è stato trasferito d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Giugliano. Le sue condizioni erano apparse immediatamente molto gravi: la profonda ferita al collo avrebbe infatti interessato anche la vena giugulare, determinando un quadro clinico estremamente delicato.

I sanitari hanno tentato di salvargli la vita sottoponendolo a un intervento chirurgico particolarmente complesso. Nonostante gli sforzi dell’equipe medica e i giorni trascorsi in terapia intensiva, il 19enne non è riuscito a superare le gravissime lesioni. Il decesso è avvenuto oggi, al termine di giorni di agonia che avevano tenuto con il fiato sospeso familiari e conoscenti del giovane.