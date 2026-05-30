Sarà operativo dal prossimo 1° luglio il nuovo collegamento Frecciarossa che unirà direttamente Lecce e Napoli, senza la necessità di effettuare cambi lungo il percorso. Un servizio particolarmente atteso da pendolari, studenti universitari, turisti e lavoratori che si spostano tra Puglia e Campania.

Dal 1° luglio arriva il Frecciarossa diretto tra Lecce e Napoli: aperta la vendita dei biglietti

La prima corsa partirà dalla stazione di Lecce martedì 1° luglio alle ore 18.10, mentre il debutto del collegamento in direzione opposta è previsto il giorno successivo, mercoledì 2 luglio, con partenza da Napoli Centrale alle 6.45. Lungo il tragitto il convoglio effettuerà fermate a Brindisi, Bari Centrale, Barletta, Foggia, Benevento e Napoli Afragola, garantendo così un collegamento diretto tra alcune delle principali città del Sud Italia.

Grazie al nuovo servizio ferroviario, il viaggio tra Lecce e Napoli richiederà circa cinque ore, mentre da Bari sarà possibile raggiungere il capoluogo campano in circa tre ore e trenta minuti. Una riduzione dei tempi resa possibile anche dall’entrata in funzione della tratta Napoli-Cancello, parte integrante del progetto della futura linea ad Alta Velocità e Alta Capacità Napoli-Bari.

L’introduzione del Frecciarossa diretto rappresenta un passo importante per il Salento, che potrà contare su un collegamento più rapido e comodo con Napoli, eliminando l’obbligo del cambio treno. I benefici, inoltre, sono destinati ad aumentare con il completamento dei lavori sulla linea AV/AC Napoli-Bari, che consentirà ulteriori riduzioni dei tempi di percorrenza tra le due regioni.