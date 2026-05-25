Stroncato da un infarto a soli 19 anni. Acerra in lutto per la morte di Vincenzo Petrellese, giovane studente del Liceo Artistico “Bruno Munari”. Il giovane si sarebbe sentito male nella serata di sabato.

Acerra in lutto, Vincenzo muore a 19 anni: stroncato da infarto fulminante

A comunicare la tragica scomparsa è stato ieri mattina il suo istituto. Vincenzo frequentava la 5A, indirizzo Grafica, e quest’anno avrebbe conseguito la maturità. Il dirigente scolastico, insieme ai docenti, al personale ATA e a tutti gli studenti, ha espresso il più sentito cordoglio alla famiglia, ai parenti e ai compagni di classe del giovane. Il 19enne lascia un fratello più piccolo, la mamma e il papà.

Il post dell’istituto “Bruno Munari”

“Con immenso dolore e profondo sgomento – si legge nel post -, l’intera comunità scolastica del Liceo Artistico ‘Bruno Munari’ si stringe attorno alla famiglia di Vincenzo Petrellese, splendido ragazzo e studente della classe 5A del nostro indirizzo di Grafica, improvvisamente strappato alla vita ieri sera da un infarto fulminante. Vincenzo era a un passo dal traguardo, a poco più di un mese da quel diploma per cui aveva studiato con passione, dedizione e talento. Oggi la scuola si sveglia vuota, sospesa in un silenzio irreale. Siamo tutti basiti, increduli, aggrappati alla disperata speranza che si tratti solo di un brutto scherzo. Di fronte a una tragedia simile, la domanda ‘come si può morire a quest’età?’ resta senza risposta, lasciando spazio solo a un dolore lacerante. ​Il Dirigente Scolastico Lea Vitolo, i docenti, il personale ATA e tutti gli studenti esprimono il più sentito e commosso cordoglio ai genitori, ai familiari e ai compagni di classe di Vincenzo. Il suo sorriso e la sua bontà resteranno impressi per sempre nella memoria del nostro Liceo le parole del suo liceo”.