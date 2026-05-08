Papa Leone XIV a Napoli: “La vita qui non è mai stata facile ma mai triste”

Un invito alla cura, alla fraternità e alla speranza. È questo il cuore del discorso pronunciato da Papa Leone XIV nel Duomo di Napoli durante il suo incontro con la Chiesa partenopea. Un intervento intenso e ricco di richiami pastorali, nel quale il Pontefice ha voluto abbracciare spiritualmente la città, definendola “ricchissima di arte e cultura” ma anche segnata da profonde fragilità sociali.

Il discorso del Papa al Duomo di Napoli

Accolto con entusiasmo da fedeli, sacerdoti e religiosi, il Papa ha ricordato le parole di Papa Francesco pronunciate nel 2015 a Scampia: “La vita a Napoli non è mai stata facile, però non è mai stata triste”. Un’eredità spirituale che Leone XIV ha voluto rilanciare dichiarando: “Oggi sono qui anche per farmi contagiare da questa gioia”.

Nel suo intervento, il Pontefice ha sviluppato una riflessione centrata sulla parola “cura”, ispirandosi all’episodio evangelico dei discepoli di Emmaus. “Gesù si affianca e cammina con noi – ha detto – il suo è l’atteggiamento di chi si prende cura”. Un messaggio rivolto soprattutto a sacerdoti, religiosi e operatori pastorali, chiamati ogni giorno a confrontarsi con il peso delle difficoltà sociali, delle povertà e delle nuove sfide educative.

Il Papa ha sottolineato come il contrario della cura sia la trascuratezza, richiamando le ferite visibili della città: periferie dimenticate, violenza, disagio sociale, ma anche la perdita di dignità della persona. Da qui l’invito a custodire prima di tutto “la cura interiore”, attraverso la preghiera, il discernimento e l’ascolto profondo di sé stessi.

Leone XIV ha poi posto l’accento sulla necessità della fraternità tra sacerdoti e religiosi, mettendo in guardia dal rischio dell’individualismo e della solitudine pastorale. “Pensiamoci preti e religiosi insieme. Esercitiamoci nell’arte della prossimità”, ha affermato, rilanciando il valore della comunione come fondamento della vita ecclesiale.

“Città ricca di bellezza ma segnata da violenza e diseguaglianze”

Nel passaggio dedicato alla realtà napoletana, il Papa ha riconosciuto le contraddizioni di una città “antica ma in continuo movimento”, ricca di bellezza ma anche segnata dalla violenza e dalle disuguaglianze. In questo contesto, ha spiegato, la Chiesa è chiamata a una presenza concreta e missionaria: “L’annuncio del Vangelo non può prescindere da una presenza concreta e solidale”.

Un richiamo particolare è stato rivolto al percorso del Sinodo diocesano vissuto dalla Chiesa di Napoli, definito dal Pontefice “un tempo di grazia”. Leone XIV ha invitato la comunità ecclesiale a custodire il metodo sinodale fondato sull’ascolto reciproco e sulla partecipazione di tutti: sacerdoti, religiosi, laici e associazioni.

Nel finale, il Papa ha affidato Napoli alla protezione di San Gennaro e della Vergine Assunta, esortando i presenti a non perdere la speranza: “Non abbiate paura, non scoraggiatevi e siate, per questa Chiesa e per questa città, testimoni di Cristo e seminatori di futuro”. Un messaggio accolto con grande emozione dal Duomo gremito di fedeli.