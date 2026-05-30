Da Caivano a Caserta con dosi di cocaina e crack: arrestato 29enne al posto di blocco

Un controllo del territorio eseguito dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Caserta ha portato, nella serata di venerdì 29 maggio, all’arresto di un uomo di 29 anni, di Caivano, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di detenzione illecita di sostanze stupefacenti. L’intervento è scattato nel corso di un servizio di prevenzione e contrasto ai reati in materia di droga.

Caserta, fermato a bordo di una Peugeot con dosi di crack e cocaina: arrestato 29enne di Caivano

I militari dell’Arma hanno notato l’uomo mentre si trovava a bordo di una Peugeot 208 e il suo comportamento ha destato sospetti, inducendo gli operatori ad approfondire il controllo con una perquisizione personale. L’attività ha consentito di rinvenire alcune dosi di crack e cocaina già nella disponibilità dell’uomo. I successivi accertamenti estesi all’abitazione in uso al 29enne hanno permesso ai Carabinieri di recuperare ulteriori quantitativi delle stesse sostanze stupefacenti, per un totale di oltre 37 grammi tra cocaina e crack.

Trovato anche un farmaco come sostanza da taglio

Nel corso della perquisizione sono stati inoltre sequestrati un bilancino elettronico di precisione, materiale ritenuto idoneo al confezionamento delle dosi e un farmaco che, secondo gli investigatori, sarebbe stato utilizzato come sostanza da taglio. Sottoposto a sequestro anche il denaro contante rinvenuto durante le operazioni, poiché ritenuto di possibile interesse investigativo. Tutto il materiale recuperato è stato posto sotto sequestro. L’arrestato è stato condotto presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, dove resta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.