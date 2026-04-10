Le comunità di Giugliano e Villaricca e il mondo dell’imprenditoria campana piangono la scomparsa di Antonio D’Alterio, uomo di straordinaria visione e pilastro fondatore della D’Alterio Group, azienda leader nel settore della logistica nazionale e internazionale. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile non solo nel tessuto produttivo del territorio, ma anche nel cuore di chiunque abbia avuto il privilegio di conoscerne la determinazione e l’umanità.

Giugliano, lutto nel mondo dell’imprenditoria: si è spento Antonio D’Alterio, fondatore della D’Alterio Group

A dare l’annuncio del decesso è stata la stessa azienda attraverso i propri canali social ufficiali, con un messaggio carico di commozione che ne sottolinea la duplice veste di leader e guida familiare. La nota diffusa dalla D’Alterio Group recita: “Marito, padre, nonno e fondatore. Oggi la nostra grande famiglia piange la scomparsa di Antonio D’Alterio, colui che ha saputo creare dal nulla quello che siamo e che diventeremo. Il dolore potrà essere colmato dai ricordi, le lacrime asciugate dalle emozioni, l’enorme vuoto dall’affetto che stiamo già ricevendo attraverso messaggi ed attestati di stima. Ciao papà, sarai per sempre un esempio e una guida che saprà indicarci il giusto cammino dall’alto.”

La storia di Antonio D’Alterio rappresenta il tipico esempio di imprenditoria sana, capace di trasformare un’intuizione in una realtà consolidata che dà lavoro a centinaia di famiglie. Partendo con umiltà, ha saputo costruire un impero logistico senza mai perdere il legame profondo con le sue radici, diventando un punto di riferimento per le nuove generazioni di imprenditori. Per chi volesse rendere l’ultimo omaggio a un uomo che ha segnato la storia economica della nostra città, la camera ardente è stata allestita nella giornata di oggi presso la casa funeraria Funeral Center. I cittadini potranno stringersi al dolore della famiglia e dei collaboratori per condividere il ricordo di un uomo che ha fatto del lavoro e della famiglia i suoi valori assoluti.

I funerali

Le esequie per l’ultimo saluto ad Antonio D’Alterio saranno celebrate domani, sabato 11 aprile 2026, alle ore 11:30. La santa messa avrà luogo presso la Parrocchia di San Massimiliano Kolbe, situata in via Pigna a Giugliano. Sarà l’occasione per la comunità di onorare un esempio di dedizione, un padre esemplare e un capitano d’industria che ha saputo tracciare un sentiero di successo partendo dal nulla.