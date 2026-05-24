Addio a Monsignor Mario Milano, lutto nella Chiesa di Aversa

lLa Chiesa di Aversa piange la scomparsa di Monsignor Mario Milano, Arcivescovo Emerito della diocesi normanna, tornato alla casa del Padre. La notizia della sua morte ha suscitato profonda commozione tra i fedeli, il clero e l’intera comunità diocesana, che in queste ore si stringono nel ricordo di un pastore che ha segnato la storia recente della diocesi aversana.
Ad annunciare la scomparsa del presule è stata la Diocesi di Aversa attraverso una nota ufficiale diffusa dal Vescovo Monsignor Angelo Spinillo insieme al clero e alla comunità ecclesiale. “Ricordando con gratitudine il suo ministero pastorale, la diocesi si stringe attorno ai familiari e a quanti lo hanno conosciuto e amato”, si legge nel messaggio di cordoglio.
Una lutto per la diocesi
Monsignor Mario Milano è stato per anni una figura di riferimento spirituale e pastorale per il territorio, accompagnando la crescita della comunità diocesana con il suo ministero e la sua vicinanza ai fedeli. Numerosi i messaggi di preghiera e vicinanza giunti nelle ultime ore da sacerdoti, associazioni e cittadini che ne ricordano l’impegno umano ed ecclesiale.
Nel messaggio diffuso dalla diocesi viene richiamato anche il passo del Vangelo di Giovanni: “Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se muore, vivrà”, parole affidate alla preghiera della comunità per accompagnare l’ultimo saluto all’Arcivescovo Emerito.