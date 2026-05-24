Addio a Monsignor Mario Milano, lutto nella Chiesa di Aversa

l La Chiesa di Aversa piange la scomparsa di Monsignor Mario Milano, Arcivescovo Emerito della diocesi normanna, tornato alla casa del Padre. La notizia della sua morte ha suscitato profonda commozione tra i fedeli, il clero e l’intera comunità diocesana, che in queste ore si stringono nel ricordo di un pastore che ha segnato la storia recente della diocesi aversana.

Ad annunciare la scomparsa del presule è stata la Diocesi di Aversa attraverso una nota ufficiale diffusa dal Vescovo Monsignor Angelo Spinillo insieme al clero e alla comunità ecclesiale. “Ricordando con gratitudine il suo ministero pastorale, la diocesi si stringe attorno ai familiari e a quanti lo hanno conosciuto e amato”, si legge nel messaggio di cordoglio.

Una lutto per la diocesi

Monsignor Mario Milano è stato per anni una figura di riferimento spirituale e pastorale per il territorio, accompagnando la crescita della comunità diocesana con il suo ministero e la sua vicinanza ai fedeli. Numerosi i messaggi di preghiera e vicinanza giunti nelle ultime ore da sacerdoti, associazioni e cittadini che ne ricordano l’impegno umano ed ecclesiale.

Nel messaggio diffuso dalla diocesi viene richiamato anche il passo del Vangelo di Giovanni: “Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se muore, vivrà”, parole affidate alla preghiera della comunità per accompagnare l’ultimo saluto all’Arcivescovo Emerito.