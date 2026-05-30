Sant’Antimo, boom di pistole ad acqua in strada: interviene la Municipale

Boom di pistole ad acqua tra le strade di Sant’Antimo. La Polizia Locale si ritrova a fronteggiare il fenomeno del momento. Un gioco che si sta trasformando in un problema di ordine pubblico e sicurezza e che ha già portato al sequestro di diversi dispositivi.

Sant’Antimo, “escalation” di pistole ad acqua in strada: interviene la Municipale

L’utilizzo ormai legato a sfide social sia a piedi che a bordo di motocicli mette a rischio l’incolumità pubblica provocando incidenti stradali, aggressioni e bullismo. Dinamiche spesso filmate e caricate sul web. Sotto la lente di ingrandimento degli agenti della Municipale l’utilizzo di soluzioni idroalcoliche irritanti che provocherebbero bruciore e fastidi.

Una moda pericolosa che spopola non solo tra i minorenni ma anche tra i maggiorenni. Si tratterebbe di vere e proprie baby-gang che sfrecciano con motocicli nelle ore notturne spruzzando dosi acqua sui malcapitati di passaggio.