Vigilia di Pasqua ad Aversa: due furti e un tentato colpo, negozi nel mirino dei ladri

Notte di paura alla vigilia di Pasqua ad Aversa, dove si sono registrati due furti e un tentato colpo ai danni di attività commerciali del territorio. Indagini in corso da parte delle forze dell’ordine.

Furto in tabaccheria in vicolo del Teatro

Il primo episodio si è verificato in una tabaccheria in vicolo del Teatro, strada adiacente al Teatro Cimarosa. I malviventi hanno fatto irruzione nel locale, mettendo completamente a soqquadro l’attività. Ancora in fase di quantificazione il bottino. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato, che ha avviato i rilievi per risalire agli autori del colpo.

Colpo alla profumeria Zaccariello in via Giotto

Un secondo furto è stato messo a segno presso la profumeria Zaccariello in via Giotto. Anche in questo caso i ladri sono riusciti a introdursi all’interno dell’esercizio commerciale e portare via diversi profumi. Il valore della refurtiva è ancora da quantificare. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia per i primi accertamenti e per raccogliere elementi utili alle indagini.

Tentato furto al Coffee Time: ladri in fuga

Terzo episodio, fortunatamente senza bottino, ai danni del Coffee Time, attività che si occupa della vendita di cialde, in via Ettore Corcione. I malviventi hanno tentato il colpo ma sono stati costretti alla fuga, lasciando però danni all’attività commerciale. Sul luogo sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Aversa, che stanno lavorando per identificare i responsabili. Non si esclude che i tre episodi possano essere collegati. Le forze dell’ordine stanno analizzando eventuali immagini di videosorveglianza e raccogliendo testimonianze.