Ancora una rapina ai danni del supermercato Eurospin di Mugnano, sulla circumvallazione esterna, in via Pietro Nenni. A mettere a segno il colpo due persone armate. I malviventi – come apprende in anteprima Teleclubitalia.it – sono giunti all’esterno dell’attività commerciale in scooter, poco dopo le 18. Hanno fatto irruzione intimando ai dipendenti di consegnare i contanti presenti in cassa sotto gli occhi terrorizzati dei clienti. Alcuni dei presenti, durante le fasi concitate del raid, hanno urlato temendo il peggio.

Mugnano, Eurospin ancora nel mirino dei rapinatori: nuovo colpo a distanza di pochi mesi

Una volta raccolto il bottino, i malviventi sono poi usciti precipitosamente dal supermercato e sono scappati in sella allo scooter facendo perdere le proprie tracce. Sul posto sono poi intervenuti i carabinieri della locale Compagnia. I militari hanno effettuato i rilievi, ascoltato le vittime e hanno acquisito le immagini di videosorveglianza per risalire all’identità dei responsabili.

Il precedente

Purtroppo si tratta del secondo raid avvenuto in appena due mesi. Il primo marzo i rapinatori hanno colpito l’Eurospin con modalità simili. In quella circostanza ad avere la peggio fu un dipendente, percosso e preso a schiaffi perché ritenuto poco collaborativo. I dipendenti dell’attività chiedono da tempo alla società una vigilanza privata per allontanare i malviventi e difendere l’incolumità di chi ci lavora.