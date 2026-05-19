È un clima sospeso, amaro, quasi irreale quello che si respira attorno al Napoli. L’ufficialità ancora non c’è, ma le indiscrezioni ormai convergono tutte nella stessa direzione: Antonio Conte è pronto a lasciare il club azzurro al termine della stagione. Una separazione che avrebbe del clamoroso, soprattutto considerando i risultati ottenuti in due anni all’ombra del Vesuvio.

Alvino a Teleclubitalia:”Dal club no querela per Corona. Per il dopo Conte due nomi: Sarri e Allegri”

A confermare il momento delicato è stato Carlo Alvino nel corso della trasmissione “Dillo ad Alvino”, in onda su Teleclubitalia. Il giornalista ha parlato oggi pomeriggio apertamente di “divorzio anticipato” tra il tecnico salentino e Aurelio De Laurentiis, descrivendo il momento come “un martedì triste” per il popolo napoletano.

“È il martedì dopo notizie che hanno quasi il crisma dell’ufficialità sul divorzio anticipato di Antonio Conte”, ha detto Alvino. “Perdere Antonio Conte non è roba da poco”. Parole pesanti, che arrivano mentre il futuro della panchina azzurra è già al centro delle riflessioni del presidente De Laurentiis. Secondo quanto rivelato dal giornalista, infatti, il patron del Napoli avrebbe già ristretto il casting a due soli nomi: Maurizio Sarri e Massimiliano Allegri.

“Ci sono solo due allenatori in testa a De Laurentiis”, ha spiegato Alvino. “Uno è Maurizio Sarri, l’altro è Massimiliano Allegri. Possono piacere o non piacere, ma io faccio informazione e vi dico con assoluta certezza che ci sono solo questi due nomi”.Un’indicazione chiara, soprattutto in vista di una stagione simbolica per il club: quella del centenario. Da agosto, infatti, partiranno ufficialmente le celebrazioni per i cento anni della storia del Napoli, e la scelta del prossimo allenatore sarà inevitabilmente centrale nel progetto tecnico e mediatico del club.

Il bilancio, numeri alla mano, resta di altissimo livello: uno scudetto, una Supercoppa Italiana e due qualificazioni consecutive in Champions League, con un primo posto al debutto e un secondo posto praticamente certo nella stagione successiva. Ma il nome di Conte non è stato l’unico tema caldo affrontato durante la trasmissione. Alvino è intervenuto anche sul caso esploso dopo l’ultima puntata di “Falsissimo”, il format di Fabrizio Corona che ha lanciato nuove insinuazioni riguardanti Alex Meret e l’ambiente Napoli. La posizione del club, secondo quanto riferito dal giornalista, sarebbe netta: nessuna querela contro Corona.

“La società sportiva Calcio Napoli è totalmente indifferente di fronte al gossip di cui è pieno il mondo social”, ha spiegato Alvino. “Il Napoli non ritiene di adire le vie legali per l’insussistenza delle accuse lanciate da personaggi noti solo per la loro poca credibilità e in cerca di pubblicità gratuita”, ha concluso Alvino, ribadendo la convinzione del club circa la totale inconsistenza delle accuse emerse online. Intanto, in città cresce l’attesa per l’ultima di Conte al “Maradona”. Potrebbe essere il giorno dei saluti. E, forse, l’inizio di una nuova rivoluzione.