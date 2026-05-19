È stata disposta l’autopsia sul corpo di Gennaro Massa, il 45enne di Lusciano morto dopo essere stato investito da un’auto lungo viale della Libertà nella serata di sabato 16 maggio. L’esame autoptico servirà a chiarire con precisione le cause del decesso e a fornire ulteriori elementi utili alle indagini sulla tragedia.

Travolto e ucciso da un’auto a Lusciano, disposta l’autopsia sul corpo di Gennaro Massa

Secondo una prima ricostruzione dell’incidente, l’uomo stava attraversando la strada, all’incrocio con via Leopardi, quando sarebbe stato travolto da una Nissan Micra sopraggiunta in quel momento, guidata da un neopatentato, anche lui residente a Lusciano. Subito dopo l’impatto il conducente si è fermato per prestare soccorso, mentre alcune persone presenti nei pressi di un bar vicino sono corse in strada nel tentativo di aiutare il 45enne.

Sul posto sono intervenuti rapidamente i sanitari del 118 che hanno trasportato d’urgenza l’uomo all’ospedale Moscati di Aversa. Nonostante i tentativi dei medici, però, Gennaro – conosciuto da tutti come “Rino” – è deceduto poco dopo il ricovero a causa delle gravi ferite riportate.

Le indagini sono state avviate immediatamente dagli agenti del commissariato di Aversa. Il giovane conducente, un ragazzo classe 2007 originario di Lusciano, non sarebbe riuscito a frenare in tempo, investendo in pieno il 45enne. Secondo quanto emerso, il ragazzo procedeva a velocità moderata ed è stato sottoposto, come previsto dalla procedura, anche agli esami tossicologici presso l’ospedale di Giugliano. Dovrà rispondere di omicidio stradale. Gli investigatori hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, ora al vaglio per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. Il giovane automobilista aveva recentemente partecipato anche a un concorso pubblico per entrare nella Guardia di Finanza.