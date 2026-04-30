COMICON Napoli XXVI EDIZIONE: Il programma di domani venerdì 1 maggio

Per la prima volta in Italia arriva a COMICON Napoli Kazuhiko Torishima, leggendario direttore di Shonen Jump e editor di Dragon Ball. Domani venerdì 1 maggio alle ore 12.30 in Sala Italia, Torishima sarà protagonista di un un panel per scoprire i segreti del manga e di una carriera straordinaria, che ha cambiato per sempre il panorama della cultura pop mondiale. Sul palco anche la DJ e fondatrice della “Tokyo Dance Music Week” Naz Chris.

Doppio appuntamento con Luca Parmitano: a tu per tu con l’astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) e primo comandante italiano della Stazione spaziale internazionale (ore 16.30 – Hyperstage) e l’imperdibile incontro con Parmitano, Caparezza e il Magister Leo Ortolani (ore 14.00, Main Stage Arena Flegrea) che dialogheranno con Emilio Cozzi di spazio: la dimensione esplorativa, l’ispirazione artistica, la tensione suprema al viaggio, anche interiore.

E ancora, gli incontri con le attrici Jane Perry e Kirsty Rider, interpreti di Baldur’s Gate 3 ed Expedition 33 (ore 14:45 – Hyperstage) e Crystal Reed, uno dei volti più amati di Teen Wolf (ore 12.00, Auditorium).

Per i più piccoli e non solo, in programma anche un incontro speciale con Geronimo Stilton e Tea Stilton, che saranno protagonisti di uno spettacolo seguito da firmacopie e photo opportunity e accompagnato da un momento davvero speciale: l’incontro, per la prima volta a Napoli, con la loro creatrice Elisabetta Dami (ore 13.00 – Sala Pazienza).

In anteprima la proiezione di Mortal Kombat II, il nuovo capitolo della saga ad alto tasso di adrenalina dell’acclamato franchise videoludico. In attesa dell’uscita al cinema prevista per il 6 maggio, la speciale anteprima, in collaborazione con Warner Bros, sarà introdotta da Maurizio Merluzzo, Roberto Recchioni, Eva Carducci e Gabbo (ore 16.30., Auditorium).

Alle ore 19.30 all’Auditorium proiezione evento di Millennium Actress, il capolavoro di Satoshi Kon. Un’opera diventata culto assoluto dell’animazione giapponese torna protagonista in una proiezione evento speciale, accompagnata da un momento di introduzione e da un dibattito post visione. A presentare il film e a dialogare con il pubblico ci saranno i Criticoni – Francesco Alò, Mr. Marra e Victor Laszlo – insieme a Dario Moccia, per esplorare l’eredità e la modernità di uno dei film più iconici del cinema di Kon.

VENERDÌ 1 MAGGIO – PRINCIPALI APPUNTAMENTI

12.30 – 14.00 – Sala Italia

Kazuhiko Torishima: i segreti del manga secondo il leggendario editor di Dragon Ball

Kazuhiko Torishima, il leggendario editor di Jump che ha lanciato la carriera di Akira Toriyama supervisionando manga del calibro di Dragon Ball e Dr. Slump, racconta i segreti di una carriera editoriale straordinaria che ha cambiato per sempre il panorama della cultura pop mondiale.

PER PARTECIPARE ALL’EVENTO, RITIRARE IL TICKET-INVITO PRESSO IL TEATRO MEDITERRANEO, A PARTIRE DALLE ORE 10.00.

Ospiti: Kazuhiko Torishima, Naz Chris

12.00 – 13.00 – Sala Pazienza

Dark Shots: un brindisi all’oscurità tra storie brevi che lasciano il segno

Un viaggio nelle atmosfere più cupe e intense della collana Dark Shots, dove storie brevi diventano veri e propri pugni allo stomaco. Insieme a David Mack, Sara Pichelli, Federico Mele e Francesco Marcantonini si esplora il dietro le quinte del progetto: dalla nascita delle idee alla costruzione di mondi oscuri, passando per stile, ritmo e sperimentazione narrativa. Un incontro per chi ama il fumetto che osa, sorprende e lascia il segno in poche, potentissime pagine.

Ospiti: David Mack, Sara Pichelli, Federico Mele

Modera: Giuseppe Lamola (Gli Audaci)

13.00 – 14.00 – Sala Pazienza

Elisabetta Dami, un’avventura editoriale stratopica!

Un incontro speciale con l’autrice che ha creato uno dei fenomeni editoriali più travolgenti di sempre. Elisabetta Dami racconta la nascita di Geronimo Stilton, svelando come la fantasia possa diventare una bussola per costruire la propria vita. Un’esplorazione tra l’isola di Topazia e le reali spedizioni della scrittrice tra ghiacciai e deserti, per ricordarci che le storie non servono a evadere, ma a darci il passo giusto per affrontare la nostra avventura più grande. Per questo evento è previsto un servizio di interpretariato LIS (lingua dei segni italiana).

Elisabetta Dami, Matteo Stefanelli

14.00 – 15.00 – Sala Pazienza

Torna “L’amica geniale” a fumetti. Storia del nuovo cognome

Mara Cerri e Chiara Lagani raccontano il loro lavoro tra disegno e (ri)scrittura per l’adattamento in forma di graphic novel del celebre ciclo di romanzi di Elena Ferrante. Nel secondo volume le “amiche geniali” Lila e Lenù, cresciute insieme in un rione di Napoli negli anni Cinquanta, affrontano nuove difficili prove. Interviene l’attore Emanuele Valenti, che ha interpretato Donato Sarratore nella serie tv.

Ospiti: Chiara Lagani, Mara Cerri, Emanuele Valenti

Modera: Virginia Tonfoni

17:00 – 18.00 – Sala Pazienza

Crisi assolute e definitive: la fulminante carriera di Deniz Camp

Negli ultimi anni Deniz Camp si è affermato come una delle voci più interessanti e originali del fumetto americano contemporaneo. Grazie a una sensibilità narrativa fuori dal comune, applicata alle icone di Marvel, DC e Image, ha firmato alcune delle serie più audaci e stimolanti del panorama attuale. Facciamo quattro chiacchiere con l’autore di The Ultimates, Absolute Martian Manhunter e Assorted Crisis Event.

Ospite: Deniz Camp

Modera: Nicola Peruzzi ed Emanuele Emma

18:00 – 19.00 – Sala Pazienza

COMICON e la Pop Wave palestinese

La resistenza di un popolo nel segno dell’arte pop. Dal fumetto al cinema d’animazione, tanti i progetti connessi che usano il disegno per legare memoria e attualità. Ne parlano Guido Piccoli (Kufia matite per la Palestina) e Omar Suleiman (Comunità palestinese) con le artiste Gina Nakhle Koller (Eris Edizioni), Rasmi Damo (Palestina Animata) e il progetto editoriale Tinals. Intervengono anche il SàFF Festival e le donne di Tatreez_napoli.

Ospiti: Guido Piccoli, Omar Suleiman, Gina Nakhle Koller, Rasmi Damo, SàFF, Tinals, Tatreez_napoli

Modera: Paola Damiano

12.00 – 13.00 – Auditorium del Teatro Mediterraneo

Il multiverso di Crystal Reed, da Teen Wolf alle ombre di Gotham

Dalle frecce di Allison Argent in Teen Wolf alle strade corrotte della famiglia Falcone in Gotham, fino alle paludi sovrannaturali di Swamp Thing: Crystal Reed ha dato volto e anima ad alcune delle eroine più iconiche della serialità contemporanea. Insieme alla giornalista Eva Carducci, l’attrice ripercorrerà le tappe fondamentali di una carriera vissuta tra i generi, celebrando il legame indissolubile tra il suo talento e l’universo geek.

PER PARTECIPARE ALL’EVENTO, RITIRARE IL TICKET-INVITO PRESSO IL TEATRO MEDITERRANEO, A PARTIRE DALLE ORE 10.00.

Ospite: Crystal Reed

14.00 – 15.00 – MAIN STAGE ARENA FLEGREA

Lo spazio per tutti. Il cosmo come dimensione esplorativa tra arte, musica, disegno e sconfinamenti

Luca Parmitano, astronauta dell’Agenzia spaziale europea e primo comandante italiano della Stazione spaziale internazionale, Leo Ortolani – inconsueto menestrello a fumetti della Luna, di Marte e tutto quanto – e Caparezza, fresco di un disco e fumetto siderale come “Orbit Orbit”, dialogano con Emilio Cozzi di spazio: la dimensione esplorativa, l’ispirazione artistica, la tensione suprema al viaggio – anche interiore. Il cosmo come non lo avete mai immaginato.

Ospiti: Caparezza + Ortolani + Parmitano. Modera Emilio Cozzi

14:45 – 15:45 – HYPERSTAGE

Expedition 33 & Baldur’s Gate 3: faces and voices of success

Cosa rende un personaggio davvero indimenticabile? Insieme a Jane Perry (la voce di Mystra in Baldur’s Gate 3, Selene in Returnal e Diana Burnwood in Hitman) e Kirsty Rider (l’interprete di Lune nel GOTY 2025 Clair Obscur: Expedition 33), esploreremo l’arte della performance nei videogiochi. Dalla cattura dei movimenti all’interpretazione vocale, discuteremo di come il talento dell’attore dia profondità ai pixel, trasformando volti e voci in icone globali capaci di influenzare l’intera industria.

Ospiti: Jane Perry, Kirsty Rider

16.30 – 19.00 – Auditorium del Teatro Mediterraneo

Anteprima Mortal Kombat II

Proiezione in anteprima di MORTAL KOMBAT II, il nuovo capitolo ad alto tasso di adrenalina dell’acclamato franchise videoludico. La speciale anteprima sarà introdotta da Maurizio Merluzzo, Roberto Recchioni, Eva Carducci e Gabbo.

PER PARTECIPARE ALL’EVENTO, RITIRARE IL TICKET-INVITO PRESSO IL TEATRO MEDITERRANEO, A PARTIRE DALLE ORE 10.00.

Ospiti: Merluzzo, Recchioni + Gabbo + Eva Carducci

19:30 – Auditorium del Teatro Mediterraneo

Anteprima di Millenium Actress con i Criticoni

Grazie alla collaborazione con Anime Factory, arriva a COMICON Napoli 2026 Millennium Actress, il capolavoro di Satoshi Kon. Un’opera diventata culto assoluto dell’animazione giapponese torna protagonista in una proiezione evento speciale, accompagnata da un momento di introduzione e da un dibattito post visione. A presentare il film e a dialogare con il pubblico ci saranno i Criticoni – Francesco Alò, Mr. Marra e Victorlaszlo88 – insieme a Dario Moccia, per esplorare l’eredità e la modernità di uno dei film più iconici del cinema di Kon. Per partecipare è previsto un biglietto aggiuntivo. L’evento è comunque accessibile a tutti, fino ad esaurimento posti, anche se non si è in possesso di un titolo d’ingresso per COMICON Napoli 2026.

Ospiti: Francesco Alò, Mr. Marra, Victorlaszlo88, Dario Moccia