Non si arresta la scia di furti nella città normanna. L’ultimo episodio nella notte tra domenica e lunedì, quando nel mirino dei ladri è finito il supermercato La Speseria di via Raffaello, in pieno centro ad Aversa. I fatti intorno alle 4.

Aversa, colpo al supermercato “La Speseria” in via Raffaello: banditi via con denaro e uovo di Pasqua

Stando ad una prima ricostruzione, quattro malviventi hanno raggiunto l’attività commerciale a bordo di un’Audi grigia: utilizzando un piede di porco e un flex hanno danneggiato la barriera anti-ariete e tagliato la saracinesca, riuscendo così ad introdursi all’interno.

Una volta dentro, si sono diretti verso le due casse, forzandole e portando via il fondo cassa che conteneva circa mille euro. Prima di fuggire, i balordi avrebbero anche sottratto un uovo di Pasqua per i bambini. Subito è scattato l’allarme: sul posto sono intervenuti la vigilanza privata e i carabinieri della Compagnia di Aversa, guidati dal Capitano Fabrizio Bizzarro, ai quali sono affidate le indagini. Al vaglio dei militari le immagini del sistema di videosorveglianza del negozio. Solo nel weekend, in via Cilea, i ladri avevano preso di mira una pizzeria chiusa da tempo e un salone di parrucchiere. Resta dunque alta l’attenzione sul fronte sicurezza in città.

Il servizio