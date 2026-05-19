Hanno invaso il percorso del Giro d’Italia nel momento del passaggio dei corridori, ostacolando la gara e arrivando perfino a spintonare alcuni ciclisti nel tentativo di provocarli alla caduta. Per questo motivo due giovani della provincia di Napoli sono stati colpiti da Daspo.

Invadono il percorso del Giro d’Italia e spintonano i ciclisti: Daspo per due giovani nel Napoletano

Il provvedimento è stato emesso dal Questore di Napoli nei confronti di un 19enne e di un 21enne, ritenuti responsabili di quanto accaduto durante la sesta tappa del Giro d’Italia 2026, la “Paestum-Napoli”, disputata lo scorso 14 maggio. I due, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, avrebbero messo seriamente a rischio la sicurezza della manifestazione sportiva.

L’episodio si è verificato in via Nazionale delle Puglie, nel territorio di San Vitaliano, durante il transito del gruppo dei ciclisti. I due giovani avrebbero invaso il tracciato di gara ostacolando la marcia degli atleti e, in più occasioni, spintonando alcuni corridori con il chiaro intento di farli cadere. Una condotta ritenuta particolarmente grave dagli investigatori perché avrebbe potuto provocare conseguenze pesanti non solo per gli sportivi coinvolti, ma anche per gli altri partecipanti e per il pubblico presente lungo il percorso. A seguito degli accertamenti effettuati dagli agenti del commissariato di Nola, i due sono stati denunciati per pericolo all’incolumità pubblica durante manifestazioni sportive, inosservanza dei provvedimenti dell’autorità e tentate lesioni personali. La Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Napoli ha quindi istruito i provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive. Per entrambi è scattato un Daspo della durata di due anni.