Nella giornata di mercoledì, nell’ambito del servizio “Stazioni Sicure”, la Polizia di Stato ha tratto in arresto due soggetti, entrambi napoletani di 38 e 48 anni, rispettivamente per furto e furto con destrezza. Nello specifico, gli agenti del Compartimento Polfer per la Campania sono intervenuti presso il binario 4 della Circumvesuviana per la segnalazione di un furto ai danni di una turista.

Napoli, furti ai danni di turisti e commessi tra Circumvesuviana e Stazione Garibaldi: due arresti

Nello specifico, gli agenti del Compartimento Polfer per la Campania sono intervenuti presso il binario 4 della Circumvesuviana per la segnalazione di un furto ai danni di una turista. Giunti prontamente sul posto, gli agenti hanno bloccato il 38enne, riconosciuto dalla vittima quale autore del furto del proprio telefono cellulare lungo la tratta “Pompei-Napoli Piazza Garibaldi”.

Nella stessa giornata, i poliziotti, nel transitare all’interno dell’aerea commerciale della stazione, sono stati avvicinati da un dipendente di un’attività commerciale. Quest’ultimo, indicando il 48enne, ha raccontato che lo stesso si era reso responsabile del furto di due cellulari, di un portafogli contenente 40 euro, documenti di riconoscimento e uno zaino prelevati all’interno della food hall ai danni di una persona. Gli agenti lo hanno immediatamente bloccato e trovato in possesso della refurtiva, che è stata riconsegnata al legittimo proprietario.