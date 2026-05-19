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Lago Patria, nuova sede per l’Ente Riserva. Accordo con Consorzio di bonifica del Volturno

Giugliano. Una nuova sede per l’Ente Riserva Volturno-Licola-Falciano, un presidio di fianco all’idrovora del Lago Patria proprio per tenere alto l’attenzione sulla tutela ambientale di questo luogo. Questa mattina si è tenuta la consegna dei locali grazie ad un accordo col Consorzio di Bonifica. Insieme ai due presidenti, Mario Grimaldi e Francesco Todisco, presente anche il consigliere regionale Giovanni Porcelli che hanno effettuato un sopralluogo presso l’impianto di sollevamento delle acque che poi finiscono nel bacino lacustre. Una progettualità che vede poi in futuro iniziate importanti per la riqualificazione dei canali. 

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