Restano pesanti disagi per il cantiere in via Appia, strada di collegamento tra Aversa, Giugliano, Melito e Sant’Antimo. La realizzazione, ad opera dell’Eav, del nuovo collettore fognario tra Giugliano, Melito e Sant’Antimo procede infatti a rilento ed i commercianti della zona sono in ginocchio.

Via Appia, lavori al palo: commercianti rischiano di chiudere

Le amministrazioni comunali hanno annunciato il ritorno del doppio senso di marcia nelle prossime settimane ma al momento non si vedono operai al lavoro e molte attività rischiano di chiudere. Gli esercenti chiedono un intervento urgente per ripristinare la circolazione stradale e riportare uno degli assi viari più importanti dell’hinterland alla normalità. Con la cantierizzazione della strada, infatti, il flusso di clienti si è ridotto di molto e al momento i commercianti danneggiati dai lavori non beneficiano di ristori o esenzioni fiscali.