Spaccio a San Pietro a Patierno, arrestato 39enne: sequestrati oltre 80 involucri di droga

Blitz antidroga della Polizia di Stato nel quartiere di San Pietro a Patierno, dove nel pomeriggio di ieri gli agenti del Commissariato di Secondigliano hanno arrestato un 39enne napoletano, già noto alle forze dell’ordine anche per reati specifici, con l’accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Spaccio di droga a San Pietro a Patierno, arrestato 39enne: sequestrati oltre 80 involucri di droga

L’operazione è scattata nell’ambito dei controlli predisposti sul territorio per contrastare il traffico di droga nella zona. I poliziotti, durante un servizio di osservazione, hanno notato un insolito via vai di persone da uno stabile del quartiere, circostanza che ha subito insospettito gli agenti. Nel corso dell’appostamento, gli operatori hanno visto il 39enne prelevare qualcosa da una cantinola e consegnarla ad alcuni soggetti. Uno di loro è stato fermato poco dopo e trovato in possesso di due involucri di marijuana.

A quel punto i poliziotti sono intervenuti bloccando il sospettato, trovato con 25 euro in contanti. Successivamente, con il supporto di un’unità cinofila antidroga dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, è stata perquisita la cantinola utilizzata dall’uomo: all’interno sono stati rinvenuti 82 involucri di marijuana pronti per essere smerciati. Le verifiche sono poi proseguite nell’abitazione del 39enne, dove gli agenti hanno sequestrato altri 510 euro in banconote di vario taglio, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Al termine delle operazioni, l’uomo è stato arrestato e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria.