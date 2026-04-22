Dovevano prendere il via un mese fa i lavori al mercato ortofrutticolo di Aversa, dopo l’affidamento, e invece finora l’area è stata solo cantierizzata. Nessun intervento concreto, almeno fino ad oggi, con le opere ferme ai blocchi di partenza.

Lavori al palo al mof di Aversa: dovevano partire un mese fa. Di Palma: “Fase operativa da lunedì”

Un piano da circa 700mila euro più Iva, destinato alla riqualificazione di una struttura strategica per la città e per l’intero Agro aversano. Il Mof fu chiuso nel 2019 per gravi carenze igienico-sanitarie, per poi riaprire – seppur parzialmente – nel 2021, lasciando però fuori una parte degli operatori. Una vicenda complessa, segnata da proteste e richieste di risarcimento. E proprio tra gli operatori non mancano le polemiche: in molti lamentano ancora una volta ritardi e incertezze.

Sui ritardi interviene l’assessore al Mof, Francesco Di Palma, che parla di problemi tecnici legati allo spostamento di pali della rete telefonica e dell’alimentazione elettrica, oltre ad ulteriori approfondimenti necessari prima dell’avvio del cantiere. “Ieri ho avuto un confronto con l’ufficio tecnico e il direttore dei lavori – fa sapere Di Palma – da lunedì mattina si dovrebbe passare alla fase operativa“. La fase operativa prevederà la demolizione dei capannoni e opere nell’area dichiarata inagibile. Un passaggio atteso, che potrebbe finalmente segnare l’inizio concreto dei lavori e, per molti operatori, l’uscita da un tunnel di incertezza.