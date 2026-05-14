Giugliano, incidente in via Santa Maria a Cubito: uomo travolto e ucciso da camion

Un uomo di 31 anni originario del Bangladesh ha perso la vita questo pomeriggio a Giugliano in seguito a un drammatico incidente stradale avvenuto lungo via Santa Maria a Cubito, nei pressi del parco commerciale “Grande Sud”. Il tragico investimento si è verificato all’altezza dell’hotel “L’Incontro”, dove, secondo le prime ricostruzioni, la vittima sarebbe stata colpita violentemente da un camion mentre pedalava a bordo carreggiata insieme a un connazionale.

Giugliano, incidente in via Santa Maria a Cubito: uomo travolto e ucciso

L’impatto si è rivelato fatale: l’uomo sarebbe morto sul colpo a causa delle gravissime ferite riportate mentre l’amico che era con lui è stato ricoverato in ospedale ma non è in pericolo di vita. Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Municipale guidati dal comandante Luigi De Simone, impegnati nei rilievi per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e gestire la viabilità della zona. Il conducente del mezzo pesante si è fermato a prestare soccorso. Verrà sottoposto agli esami tossicologici di rito e potrebbe rispondere di omicidio stradale.